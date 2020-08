Pré-candidato à Prefeitura de Neves se queixa de pesquisa eleitoral

Cidade localizada no entorno de BH poderá ter, pela primeira vez, segundo turno em seu pleito municipal. (foto: Divulgação/Prefeitura de Ribeirão das Neves)

Robinho de Neves (PSL), pré-concorrente a prefeito de Ribeirão das Neves, reclamou de não estar presente nos cenários levantados pela F5 Atualiza Dados, que promoveu pesquisa sobre as intenções de voto no município. Em nota enviada ao, a F5 reconheceu o deslize.Vale lembrar, contudo, que os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça.Veja a nota da F5 na íntegra:A F5 Atualiza Dados, empresa dedicada a pesquisa de opinião pública, vem a público esclarecer que:Reconhece como justa e legitima a manifestação do Movimento Renova Neves, composto pelos partidos PTC, PMN e PSL, quanto à ausência do nome de seu Pré-Candidato a Prefeitura de Ribeirão das Neves, Robinho de Neves, na pesquisa, divulgada pelos meios de comunicação, no último dia 20 de agosto de 2020 e que em nome da lisura e da democracia tem, desde já, o compromisso de fazer figurar o nome de Robinho de Neves nas futuras pesquisas de opinião pública que a F5 Atualiza Dados realizará no município de Ribeirão das Neves.Esclarece ainda, que é de inteira responsabilidade da F5 Atualiza Dados o elenco de candidatos ou candidatas pesquisados, não restando ao SBT – Sistema Brasileiro de Televisão e sua concessionária TV Alterosa, ou ainda, ao Jornal Estado de Minas qualquer responsabilidade quanto aos nomes apresentados ao público de Ribeirão das Neves para a coleta de dados da pesquisa.Ressalta ainda que por se tratar do período de pré-campanha eleitoral e, por conseqüência, não haver sido feito nenhum registro de candidatura, não há prejuízo a ser creditado a nenhuma das partes, pois só o efetivo registro da candidatura garante a obrigatoriedade da pertinência do nome do candidato no rol das pesquisas registradas junto ao TSE.Por fim, esclarece que a F5 Atualiza Dados tem todos os registros legais exigidos e busca sempre trazer a realidade dos cenários políticos das localidades onde realiza suas pesquisas, vai seguir sempre buscando retratar ao eleitor mineiro a mais pura e cristalina verdade, procurando acertar sempre, mas tendo a clareza e a humildade de reconhecer seus erros caso eles aconteçam.Domilson Coelho - Diretor Executivo da F5 Atualiza Dados Pesquisas