Vereador é indiciado por usar carro alugado com dinheiro público em benefício próprio

(foto: Polícia Civil de Itabira/Divulgação)





Um vereador de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, foi indiciado por peculato por usar, em benefício próprio, um carro alugado com dinheiro público para o exercício do cargo.









Segundo as investigações da Delegacia Regional de Itabira, alguns documentos, como autos de infração de trânsito, foram submetidos à perícia técnica. A análise apontou “indícios indicativos que o veículo estaria sendo usado, rotineiramente, em dias não úteis e para fins particulares”.





“Por inexistir qualquer razoabilidade pela prisão e tendo o investigado colaborado com as investigações, sem nela interferir, não houve representação pela prisão preventiva”, informou a polícia de Itabira. O nome do vereador não foi divulgado pela instituição.