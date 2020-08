Carlos Bolsonaro volta a ironizar Ciro Gomes nas redes sociais

vem utilizando as redes sociais para compartilhar ofensas e memes contrado presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a chamar o político de “Cirão socialista” e o acusou de furar a quarentena e fazer aglomerações. Ciro Gomes é cotado como candidato à Presidência nas eleições de 2022.

““Cirão socialista” aglomera num iate, parlamentares de esquerda aglomeram destruindo patrimônios públicos e privados, dentre vários outros exemplos. O silêncio reina…”, escreveu Carlos Bolsonaro.

Depois da crítica, Carlos chegou a postar uma foto do futuro candidato abraçando um poste em forma de ironia.

Essa não é a primeira vez que os dois trocam farpas. No início deste ano, Carlos chamou Ciro de “lambedor de beiço do Ceará” . Em resposta, o político chamou o filho do presidente de “libélula deslumbrada”.