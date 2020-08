Combate à corrupção: 54% dos brasileiros acham que Bolsonaro trabalhou menos ou igual aos governos anteriores, diz pesquisa

Bolsonaro revela relação próxima e conversas com Temer: 'Me sinto muito bem'

Opinião 'de dentro'

Para o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, houve retrocesso e falta de empenho do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate à corrupção. Moro externou sua opinião durante uma live realizada no fim de maio





“Falando francamente, houve uma certa retração do combate à corrupção. Claro que a qualquer operação sempre cabe crítica, pode se questionar alguma coisa. Mas acho que houve um grande avanço (durante a operação Lava Jato). Podemos dizer que rompemos com a tradição da impunidade da grande corrupção. Antes, já tinha o Supremo Tribunal Federal, rompido em parte com a Ação Penal 470 (Mensalão), e a Lava Jato foi um avanço”, disse o ex-ministro.





Na sequência de sua fala, Moro deu a entender que falta vontade política do atual governo no combate aos crimes políticos.





“Mas sempre precisa ter um esforço para que nós possamos avançar, e não retroceder. Acho que houve um certo refluxo, mas não é nada que a gente não possa recuperar com uma agenda positiva. Desde que haja uma vontade política”, declarou.





Sergio Moro citou casos específicos em que, no seu entendimento, o Governo Federal e o Congresso atuou de forma contrária à esperada na luta contra a corrupção.





movimentações suspeitas nas contas bancárias de Uma delas, realizada pelos parlamentares com pedido expresso de Bolsonaro foi a retirada do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) do âmbito do Ministério da Justiça e seu retorno ao Ministério da Economia. A alteração foi realizada pouco tempo depois de o Conselho ter identificadonas contas bancárias de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (filho do presidente da República ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.





“Temos que construir um cenário institucional mais robusto contra a corrupção. Seja para mecanismos de transparência, seja para evitar colocação de gestores públicos ímprobos e determinados cargos. Na parte repressiva – que não é só com ela que se resolve o problema da corrupção, mas ela também é importante, mandar o recado que o crime não compensa – acho que tivemos alguns retrocessos ou falta de empenho maior par que nós pudéssemos avançar. Destacando em especial, no ano passado, as confusões envolvendo o COAF, ficamos meses sem que o COAF pudesse operar, por uma decisão que depois o STF reviu. Mas foi uma decisão que atrapalhou”, disse Moro.





Ele completou: “Tivemos o caso da execução da condenação em segunda instancia que foi uma conquista, em certa medida, da Lava Jato. No ano passado, foi, infelizmente revista, para se exigir novamente o trânsito em julgado. Claro que isso foi uma decisão do Judiciário, não do Executivo. Mas em seguida foram apresentados projetos de emenda constitucional para restabelecer a execução e segunda instancia. Eu me esforcei como ministro da justiça para que isso fosse adiante, mas não vi o mesmo empenho por parte do Planalto, com todo respeito”.

