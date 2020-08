Bolsonaro revela relação próxima e conversas com Temer: 'Me sinto muito bem'

O presidente Jair Bolsonaro explicou, nesta quinta-feira, o motivo pelo qual escolheu o ex-presidente Michel Temer como chefe de uma missão humanitária ao Líbano . Segundo o Bolsonaro, a escolha tem a ver com a ascendência libanesa de Temer. O preisente revelou, ainda, que mantém relação próxima com o ex-presidente.

Temer foi preso duas vezes em operações da Lava Jato e estava fora do noticiário até receber o convite de Bolsonaro. O ex-presidente é réu em dois processos penais na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro eA comitiva brasileira formada por 13 pessoas embarcou nessa quarta para o Líbano. Além de Temer, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB) também faz parte da delegação. Bolsonaro se despediu de Michel Temer depois de uma longa conversa, na porta do avião da FAB.