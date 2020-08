Ex-ministro de Temer é o novo líder do governo Bolsonaro na Câmara

Deputado foi ministro da Saúde entre 2016 e 2018 (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O posto de líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados tem novo dono. O deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) será substituído pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR), que já exercia a função de vice-líder do governo no Congresso e foi ministro da Saúde do governo de Michel Temer.

Pelo Twitter, o deputado mandou recado ao presidente da República: "Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança do convite para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados com a responsabilidade de continuar o bom trabalho do líder Vitor Hugo, de quem certamente terei colaboração. Deus me ilumine nesta missão".

Ricardo Barros, de 60 anos, de Maringá, integra o Centrão, grupo de partidos do qual o governo Bolsonaro vem se aproximando para ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional e se livrar de ações de impeachment.

Ele foi nomeado ministro da Saúde de Temer em 12 de maio de 2016, depois que o Senado aprovou a abertura de impeachment e o pedido de afastamento de Dilma Rousseff por 180 dias. Ficou no posto até 2 de abril de 2018.

Antes, em 2015, o então deputado foi investigado por suposta fraude em licitação para publicidade realizada em 2011, no segundo mandato de seu irmão, Silvio Barros II (PP), como prefeito de Maringá.