Moro vai dar aulas em centro universitário de Brasília

(foto: Evaristo Sá/AFP ) O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro começou a trabalhar como professor no Centro Universitário de Brasília Uniceub. Por enquanto, as aulas ministradas pelo ex-juiz da Lava-Jato devem ocorrer à distância, nas terças-feiras.

Moro será professor de uma disciplina voltada para estudantes de pós-graduação e o foco da matéria é abordar o combate a corrupção, lavagem de dinheiro e Estado de direito, que tem duração prevista de 20 horas. As primeiras aulas estão agendadas para iniciar em setembro.





Na ementa, o Centro Universitário afirma que a disciplina tem como objetivo "oferecer aos alunos conhecimentos aprofundados a respeito dos temas modernos de instrumento de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, e a moderna discussão do Estado de Direito, relacionando-os a questões fundamentais do constitucionalismo, Estado de Direito e democracia. Com isso, o curso pretende, ainda, habilitar os alunos a solucionar problemas jurídicos práticos e a pensar de forma crítica tais matérias."

Carreira

Moro atuou como juiz federal em Curitiba e passou 12 anos na magistratura. Teve uma atuação reconhecida internacionalmente na Lava-Jato, sendo responsável por determinar a prisão de políticos e empresários acusados de corrupção. No entanto, foi acusado de violar o devido processo legal ao colaborar com o Ministério Público durante os processos e enfrenta ações no Supremo Tribunal Federal (STF) que questionam sua imparcialidade durante a condução das ações penais.