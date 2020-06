Sergio Moro: 'Deveríamos estar discutindo questões de 2020, não temas da época da Guerra Fria'

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta quinta-feira (4) que o “populismo autoritário” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levam à necessidade de lideranças políticas defenderem publicamente a democracia. afirmou nesta quinta-feira (4) que odo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levam à necessidade dedefenderem publicamente a democracia.

"A responsabilidade pela anomalia que é a necessidade de defender publicamente a democracia hoje é do presidente, e não da reação" Sergio Moro







Para Moro, movimentos em prol da democracia são positivos, mas devem eliminar a violência ou vandalismo. “Deveríamos estar discutindo questões de 2020: saúde, educação, segurança, emprego, não temas da época da Guerra Fria ”, disse.





O ex-ministro ainda citou em entrevist,a ao Estadão, o impacto negativo das falas de Bolsonaro sobre as Forças Armadas Brasileiras. “É constrangedor vê-las (as Forças Armadas) também tendo a necessidade de reafirmar continuamente seu compromisso com a democracia e de refutar os chamados autoritários do presidente e de seus aliados.”

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa