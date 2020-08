Guedes e Maia garantem que não vai haver estouro de gastos públicos

Paulo Guedes e Rodrigo Maia deram entrevista coletiva depois de se reunirem para falar dos gastos públicos (foto: MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOs)

Brasília – O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afinaram o discurso após duas horas de reunião e anunciaram em entrevista coletiva que não haverá extrapolação do teto dos gastos públicos. A reação conjunta foi resposta a pressões de setores do governo que defendem o estouro do teto para garantir investimentos necessários ao país. “Os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular a cerca e furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona sombria. Uma zona de impeachment de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso e tem nos apoiado”, disse Guedes. “Não tem jeitinho, não tem esperteza. O que tem é uma realidade, temos uma carga tributária de mais de 33% do PIB somado ao déficit primário. Precisamos entender que essa conta está dentro do governo e está dentro do Congresso”, afirmou Maia.





O líder do PP, Arthur Lira (PP-AL), que atua como líder informal do governo, também participou do encontro. Nos últimos meses, o assunto voltou ao cenário político e auxiliares do presidente Bolsonaro defendem que seja estourado o teto de gastos para destravar investimentos no país. O teto é uma regra prevista na Constituição que impede que as despesas do Orçamento cresçam em ritmo maior do que a inflação.





Rodrigo Maia e Paulo Guedes estão alinhados na ideia de que o governo não deve gastar mais do que a previsão orçamentária. No governo há pressão da ala militar e dos ministros como Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) que consideram que o investimento é o melhor caminho para alavancar a economia. Guedes afirmou que vai brigar com ministros que tentarem furar o teto. Após a declaração que criticou os colegas que defendeu o estouro do teto, ele lembrou o embate que teve Rogério Marinho na reunião ministerial de 22 de abril.





MAIS BAIXAS

NO GOVERNO









Salim Mattar deixou o governo por estar %u201Cinsatisfeito%u201D com o ritmo das privatizações, segundo Guedes (foto: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA SENADO %u2013 21/8/19)



O governo sofreu duas baixas ontem. Os secretários especiais de Desestatização, Salim Mattar, e de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pediram demissão, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele deu a informação na entrevista coletiva com Rodrigo Maia. “Se me perguntarem se houve debandada hoje, houve”, afirmou Guedes. “Nossa reação à debandada que ocorreu hoje vai ser avançar com as reformas”, afirmou. Com as saídas de Mattar e Uebel, são seis os integrantes da equipe econômica que já deixaram o governo. São eles: Marcos Cintra (ex-secretário da Receita Federal, demitido), Caio Megale (ex-diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda), Mansueto Almeida (ex-secretário do Tesouro Nacional, que pediu para sair) e Rubem Novaes (ex-presidente do Banco do Brasil).

Guedes informou que Salim Mattar afirmou que estava insatisfeito com o ritmo das privatizações, mas que o governo mantém o objetivo de fazer privatizações. Rubem Novaes também teria saído por causa da impossibilidade de privatizar o Banco do Brasil. “Salim Mattar pediu demissão hoje. Isso, na verdade, é um sinal de insatisfação com o ritmo de privatizações. Mas vocês têm que perguntar para o Salim quem é que está impedindo as privatizações. O que ele me disse é que é muito difícil privatizar, o Estado não deixa privatizar, é muito emperrado”, disse Guedes.





O ministro disse ainda que a proposta do governo sempre foi de transformação do Estado, que demanda também apoio e negociação com o Congresso. Ele voltou a dizer que os jornalistas deveriam perguntar a Mattar o que houve, “se ele cansou ou desistiu” desse projeto de governo. “Para fazer a reforma da Previdência, cada um de nós teve que lutar. Para fazer os leilões da cessão onerosa, cada um teve que lutar. Para privatizar, cada um tem que lutar. Não adianta ficar esperando ajuda do ‘papai do céu’”, afirmou.