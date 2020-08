Deputada que apresentou PL para ozonioterapia está com COVID-19

Paula Belmonte (Cidadania-DF) está com COVID-19 (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)



A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) informou nesta terça-feira (11) que foi diagnosticada com COVID-19. Segundo nota oficial divulgada no Twitter, a parlamentar está internada no Hospital DF Star e segue com sintomas leves da doença.

LEIA MAIS 22:06 - 10/07/2018 Ozonioterapia só pode ser usado em caráter experimental, define CFM A mensagem na rede social diz ainda que o marido da deputada, o empresário Felipe Belmonte, deu entrada na mesma unidade, mas teve alta nesta terça, com melhora no estado de saúde.

NOTA OFICIAL



ozonioterapia em todo o território nacional para os casos de infecção pelo novo coronavírus. Paula é autora do projeto de lei 1383/2020, que autoriza a prescrição daem todo o território nacional para os casos de infecção pelo novo coronavírus.

A prática consiste na aplicação de uma mistura de oxigênio e ozônio por diversas vias, mas não há evidências científicas que comprovem seus benefícios.





A terapia ficou conhecida após o prefeito de Itajaí sugerir a aplicação retal de ozônio para tratamento do coronavírus.

Na semana passada, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu defensores do uso do ozônio, entre eles o deputado Giovani Cherini (PL-RS), que também tem um projeto de lei sobre o tema.