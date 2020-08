COVID-19: Assembleia reconhece estado de calamidade em mais 19 cidades de Minas

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Emmanuel Pinheiro/EM/D.A. Press) calamidade pública em mais 19 cidades mineiras em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com isso, no total, 471 municípios mineiros se encontram nessa situação. Em reunião extraordinária na manhã desta quarta-feira (12), os deputados estaduais aprovaram um projeto que reconhece o estado deem mais 19 cidades mineiras em virtude da pandemia do novo. Com isso, no total, 471 municípios mineiros se encontram nessa









O reconhecimento veio a partir do Projeto de Resolução (PRE) 106/20, sob relatoria do deputado André Quintão (PT). Com isso, os municípios têm o direito de suspensão de prazos e limites referentes a despesas com pessoal e dívida pública fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).