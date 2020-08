Datena anuncia que está fora das eleições de São Paulo

José Luiz Datena, filiado ao MDB, deve ser candidato ao Senado ou ao estado de São Paulo em 2022 (foto: Divulgação/TV Band)

O jornalista José Luiz Datena está oficialmente fora das eleições municipais de 2020. O apresentador iniciou, às 16 horas desta terça-feira (11), o programa "Brasil Urgente", na Band TV, o que o impede legalmente de estar nas urnas em novembro.

Ele era cotado como possível candidato a vice na chapa àdo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e, pela manhã, não havia apresentado o programa "Manhã Bandeirantes", da Rádio Bandeirantes, sendo substituído pelo colega Agostinho Teixeira.

O novo calendário eleitoral aprovado pelo Congresso veta que pré-candidatos ancorem programas de rádio e televisão a partir desta terça-feira.

Datena, no entanto, disse que será candidato em 2022. "Resolvi fazer o que a Band pediu para eu fazer. Eu ia sair, mas neste momento de pandemia a Band precisa de seus apresentadores mais experientes", afirmou o jornalista no início do programa.

Ele disse que gostaria de ter ajudado Bruno Covas, mas confirmou que o MDB, partido o qual é filiado, chegou a oferecer a cabeça de chapa para a disputa à Prefeitura de São Paulo.

"Na próxima eleição, eu vou deixar a televisão e vou me candidatar", revelou o comunicador. "Eu vou estar frente a frente com esses caras. Só no campo deles você pode fazer alguma coisa".



De acordo com Datena, o MDB deseja que ele seja candidato ao governo do estado em 2022. O jornalista, no entanto, prefere disputar o Senado e acredita na reeleição Covas neste ano.

Datena tem um histórico de desistir de eleições depois de fortes acenos com o mundo político. Em 2016, o apresentador, então filiado ao Progressistas, abriu mão da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Em 2018, no DEM, declinou de concorrer ao Senado.