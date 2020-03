Datena se filia ao MDB, elogia Maia e Bolsonaro e pede defesa da democracia

(foto: Divulgação/Band)

O jornalistafez um discurso emocionado e ressaltando a importância daao assinar suaao, nesta quarta-feira, em Brasília. O ato foi acompanhado pelo presidente da(DEM-RJ), que é amigo do apresentador de televisão."Estou feliz de se estar aqui hoje na filiação de um grande amigo", disse Maia, que também teceu elogios ao partido. "O MDB sempre será o fiador da nossa democracia e relação entre os Poderes". Datena, por sua vez, disse que Maia é uma das "melhores coisas que conheceu na política nos últimos tempos".Ao discursar, Datena fez um breve passeio pela história do MDB, citando grandes figuras da legenda, como, e ressaltando o papel do partido para a manutenção da democracia. "Esse partido representa acima de tudo a base e luta da democracia contra qualquer sopro que ameace a democracia nacional", afirmou Datena. "Escolho um partido que é alicerce básico para a democracia", disse.O jornalista e apresentador disse que já tinha ensaiado entrar para política anteriormente, mas que agora, em um momento "em que tem faltado muita dignidade social para os brasileiros e em que se discute muito a polarização", era a hora certa dele entrar no jogo.Datena afirmou que gosta do, que "entende, a cada dia que passa, que os limites da Presidência são traçados pelo povo que o elegeu".

O presidente do MDB,(SP), disse que a filiação de Datena ao partido ajuda na recuperação da sigla, que já mudou de nome e também de comando."Sua filiação tem um significado de recuperação do nosso partido na maior cidade do país", afirmou Rossi. Não está definido, no entanto, se o jornalista participará das eleições como candidato a prefeito de São Paulo ou mesmo vice. De acordo com declaração dada por Datena ao jornal O Estado de S. Paulo, compor a chapa do atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), é uma possibilidade.

Com a oficialização da escolha partidária, o MDB passa a ser o quinto partido de Datena, que integrou o PT por 13 anos, depois passou pelo PP, PRP e DEM. Até duas semanas atrás, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (),, estava à frente das negociações para que Datena se filiasse ao MDB e concorresse à prefeitura pelo partido com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Skaf é um dos organizadores doem São Paulo.Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, no entanto, Datena procurou se afastar de Bolsonaro e disse que pode ser candidato a vice do(PSDB), com apoio do(PSDB). "O meu compromisso seria com o Bruno (Covas), que é um cara que desenvolvi uma amizade muito rápida. Ele é um bom cara. Nós não avançamos, mas é uma possibilidade. A maior probabilidade é de que eu saia candidato pelo MDB. Vou me filiar após o carnaval", disse ele, à época.

Embora seja cotado para vice de Covas, Datena tem dito a interlocutores que seu foco político está nas eleições de 2022, quando pretende disputar o Senado ou o governo de São Paulo. Na eleição passada, o apresentador chegou a se lançar candidato ao Senado pelo DEM, na chapa de Doria, mas recuou.