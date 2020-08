Dias Toffoli é internado com quadro de inflamação no pulmão

(foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, foi internado, neste domingo (9), após apresentar uma infecção respiratória com quadro de inflamação nos pulmões. Apesar de sintomas semelhantes ao de covid-19, ele realizou o teste, que indicou negativo para a doença.

Toffoli foi diagnosticado com pneumonite alérgica, uma inflamação nos bronquíolos provocada pela inalação de poeira ou substância sensível ao corpo. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, o ministro continuará no hospital.





"Embora internado, passa bem e, a princípio, não ficará de licença médica e continuará despachando", detalha a nota.