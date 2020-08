Sem confirmação de Zema, Kalil diz que não vai à reunião de prefeitos da Grande BH

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Matéria editada às 21h12, após retorno da assessoria do Governo de Minas





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta quarta-feira que não comparecerá à reunião com prefeitos da região metropolitana, marcada para a manhã de quinta-feira, na Cidade Administrativa. Isso porque o governador Romeu Zema não teria confirmado presença no encontro.



A assessoria do Governo de Minas informou que a reunião foi solicitada pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), que teria pedido apenas as presenças dos secretários estaduais. Segundo o governo, a demanda foi "prontamente atendida" e estarão presentes no encontro os secretários de Governo, Igor Eto, de Saúde, Carlos Eduardo, e com o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.





Veja abaixo a íntegra da nota da PBH A reunião, marcada para às 9h30, no Palácio Tiradentes, tratará das alterações no plano Minas Consciente , programa do Governo Estadual que estabelece a forma de retomada das atividades econômicas durante a pandemia de

A reunião está marcada para esta quinta-feira, 06/08, às 9h30, no Palácio Tiradentes, para divulgação pelo Governo do novo Minas Consciente do Comitê Estadual da COVID-19.