Após se recuperar da COVID-19, Bolsonaro diz que está com infecção no pulmão

'Peguei mofo no pulmão', explicou o presidente, sem dar mais detalhes (foto: Facebook/ reprodução) Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira (30/7) que está com uma infecção pulmonar e que está tomando antibiótico. De acordo com o presidente, ele sentiu fraqueza na quarta (29/7) e fez um exame de sangue. O presidente Jairafirmou na noite desta quinta-feira (30/7) que está com uma infecção pulmonar e que está tomando. De acordo com o presidente, ele sentiu fraqueza na quarta (29/7) e fez um exame de sangue.





Após 21 dias depois do primeiro teste positivo para a COVID-19, Bolsonaro anunciou no sábado (26/7) que não está mais com a doença. Nesta quinta, na mesma live em que disse estar com essa infecção, ele agradeceu à cloroquina pela cura.

Infecções no pulmão estão entre as possíveis consequências apontadas por médicos que podem ficar mesmo após a cura da COVID-19 em pacientes que pegaram a doença.