Zema sofre terceiro processo no STJ por fala sobre 'rachadinha' de sindicatos

O Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais () ajuizou, nesta segunda-feira (27), uma interpelação judicial criminal no Superior Tribunal de Justiça () contra o governador(Novo). O que motivou a ação foram as insinuações sobre a suposta prática de ‘rachadinha’ em entidades sindicais de Minas Gerais

Antes do Serjusmig, o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindepominas) e o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais () também haviam processado Zema pelo mesmo motivo.Na ação ajuizada nesta segunda, o Serjusmig requer que Zema “esclareça em juízo o alcance, sentido e extensibilidade das suas declarações equivocadas e generalizadas”. A relatora do processo no STJ será a ministra Nancy Andrighi.Além das ações judiciais, o governador também foi alvo de uma nota de repúdio do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG)