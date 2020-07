DEM e MDB deixam o bloco do Centrão na Câmara dos Deputados

Com deputados de DEM e MDB, Centrão somava mais de 200 dos 513 parlamentares da Casa (foto: Minervino Júnior/CB/D.A. Press) Centrão' na Câmara dos Deputados, irão sair do grupo, que soma mais de 200 dos 513 parlamentares da Casa. O líder do DEM, Efraim Filho, disse ao Correio que as duas legendas entenderam que era o movimento de "preservar essa autonomia regimental". Os partidos DEM e MDB, que integravam o bloco do '' nados, irão sair do grupo, que soma mais de 200 dos 513 parlamentares da Casa. O líder do DEM, Efraim Filho, disse ao Correio que as duas legendas entenderam que era o movimento de "preservar essa".









Em sua página no Twitter, o líder do MDB, Baleia Rossi, escreveu apenas que a presença do partido "no bloco majoritário da Câmara se devia às cadeiras nas comissões". "Manteremos diálogo com todos", escreveu.





O MDB independente foi aprovado na convenção que me elegeu presidente do partido em 2019. Apoiamos o que acreditamos ser bom para o País. A presença do MDB no bloco majoritário da Câmara se devia às cadeiras nas comissões. Manteremos diálogo com todos. Somos #PontoDeEquilíbrio — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) July 27, 2020





O líder do PP e do bloco, Arthur Lira (PP-AL), também se pronunciou pelas redes sociais. De acordo com ele, o bloco "tem como objetivo manter o diálogo e a votação das pautas importantes para o país".





"O chamado bloco do centrão foi criado para formar a comissão de orçamento. Não existe o bloco do Arthur Lira. O bloco foi formado para votar o orçamento e é natural que se desfaça. Ele deveria ter sido desfeito em março, o que não aconteceu por conta da pandemia", escreveu em sua página do Twitter.