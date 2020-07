COVID-19: Vereadores aprovam requerimento que sugere à PBH uso de cloroquina

A prescrição da cloroquina tem sido defendida veementemente pelo presidente Jair Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A Press)

Os integrantes da Comissão Especial de Estudo e Enfrentamento da, instalada pela Câmara Municipal de(CMBH), aprovaram requerimento que sugere, à Prefeitura de Belo Horizonte, a utilização de coquetel composto por hidroxicloroquina, azitromicina e sulfato de zinco para tratar pacientes diagnosticados ou com suspeita do novo coronavírus. O texto, apresentado por Fernando Borja (Avante), recebeu o aval dosnessa terça-feira (21).A votação ocorreu antes de audiência pública para debater o papel dos parlamentos municipais de cidades próximas à capital no enfrentamento à pandemia. Segundo o vereador Dr. Bernardo Ramos (Novo), que é médico, Belo Horizonte utiliza protocolo que permite a administração dos medicamentos conforme avaliação conjunta entre médico e paciente.Para receber as doses, é preciso assinar termo de consentimento, visto que as substâncias podem ocasionarGabriel Azevedo (Patriota), Professor Juliano Lopes (PTC) e Jair Di Gregório (PSD) deram aval ao requerimento. Bella Gonçalves (Psol), por seu turno, votou contrariamente.“Eu não faria um requerimento que contraria o que as equipes médicas têm reivindicado em termos de estruturação e autonomia para fazer a avaliação de cada caso clínico. O uso da cloroquina, medicação disponível para tratamento de várias enfermidades, tem sido altamente politizado. Esse requerimento me parece mais uma forma de politizar algo que é um procedimento médico”, avaliou a parlamentar.Di Gregório, que utiliza o sobrenome do presidente Jair(sem partido) em sua alcunha parlamentar, defendeu o documento.“Posso falar sem medo de errar, pois fui tratado com cloroquina e azitromicina. Estava quase morto no hospital, e vossa excelência iria sonhar comigo o resto da vida”, pontuou, se dirigindo ao colega Azevedo, que presidia a sessão.No fim de março, o vereador foi internado em virtude do. Ele teve complicações respiratórias.tem sido veementemente defendida por Bolsonaro. Diagnosticado com a doença há cerca de duas semanas , o presidente chegou a erguer uma caixa do remédio, em frente ao Palácio do Planalto, em “agradecimento” aos efeitos da substância.Pouco tempo após testar positivo, o chefe do Executivo federal disse ter percebido evolução em seu quadro clínico graças, justamente, aos comprimidos tomados No último dia 13, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) divulgou nota defendendo a autonomia do médico na decisão de receitar, ou não, a hidroxicloroquina A cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais graves como distúrbios de visão, irritação gastrointestinal,e neurológicas, cefaleia, fadiga, nervosismo, prurido, queda de cabelo e exantema cutâneo.No início deste mês, a Câmara já havia colocado em pauta outra discussão ligada ao cenário nacional. Vereadores sugeriram encaminhar ‘moção de aplausos’ a Bolsonaro por sua atuação ante a pandemia. A ideia, contudo, foi rejeitada em plenário