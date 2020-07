Bolsonaro acelera agenda pós-COVID e quer inaugurar obras no Nordeste

No mês passado, Bolsonaro foi a Penaforte (CE) para inaugurar um dos trechos da obra de transposição do Rio São Francisco (foto: Alan Santos/PR)

EXPECTATIVA



SEM POLÊMICAS

O diagnóstico datem impedido o presidente Jair Bolsonaro de sair do Palácio da Alvorada, mas o mandatário já tem desenhado umpara quando receber alta da doença, algo que pode ocorrer nesta semana. A ideia do chefe do Executivo é intensificaroficiais fora do Distrito Federal, sobretudo para ademoderado e pouco agressivo contra outras instituições, Bolsonaro quer aliar isso à entrega de resultados, principalmente para aumentar a suaUma das primeiras agendas do presidente será no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI), onde ele visitará o Museu do Homem Americano. A viagem também incluirá uma passagem por Campo Alegre de Lourdes (BA), a 66 quilômetros de São Raimundo.No município baiano, o mandatário presenciará a inauguração de umaque levará à cidade as águas do Rio São Francisco. Para concluir o pequeno “” nordestino, Bolsonaro deve sobrevoar de helicóptero um trecho da Ferrovia Transnordestina entre o Piauí e o Pernambuco. Apode ser na quinta-feira, caso o mandatário esteja curado do novo coronavírus até lá.A região virou um pontopara o presidente conquistar mais votos. Bolsonaro viu na ida a Penaforte (CE) em junho para inaugurar um dos trechos da obra dedo Rio São Francisco uma forma de ganhar pontos com a população mais pobre do Nordeste,ainda dominado pelo PT.A leitura é a mesma para as pessoas que estão ao seu redor e também para ano Congresso Nacional, sobretudo o Centrão. Não à toa, o convite para a viagem nesta semana partiu do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI).Em live nasna última quinta-feira, Bolsonaro destacou a importância das viagens para uma melhor aceitação do seu governo. O presidente frisou que os seus ministros foram ordenados a concluir obras. Segundo ele, “pelo menos dois dias por semana vamos inaugurar obras”.“Vamos voltar para o Nordeste todo. A questão de inaugurar obras não é inaugurar para aparecer. É para mostrar que está fazendo. Porque se depender da mídia local, não aparece. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem 20 mil obras no Brasil”, explicou o presidente.O chefe do Executivo prometeu mais visitas pelo país em agosto. No Vale do Ribeira, região do litoral sul de São Paulo onde o presidente foi criado, ele pretende ir a municípios como Pariquera-Açu, Batatal e El Dorado. Bolsonaro também quer passar em São Vicente e em Santos.Em todas as cidades, o presidente quer vistoriar o andamento de algumas obras, como ade pontes e a conclusão de um conjunto habitacional. Além disso, o mandatário vai viajar ao Mato Grosso, onde deve visitar cidades como Sinop, Sorriso e Nova Ubiratã.“Vamos levar esse Brasil para a frente. Temos tudo para dar certo. Temos um problema seríssimo pela frente, que é a destruição de. É uma realidade. Vamos jogar pesado aí. Vamos correr atrás”, disse.Para os defensores do chefe do Executivo, o fato de Bolsonaro sair mais de Brasília para criar umapara o Planalto pode contribuir para que o governo volte a ver a economia apresentando bons, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Alguns são mais otimistas e dizem que os indicadores positivos já estão aparecendo.“O Brasil voltou a figurar entre os 25 países mais confiáveis para investimento estrangeiro, conforme voto dos CEOs das 500 maiores empresas do mundo.No mês de junho, a arrecadação do Brasil foi maior até do que a do mês de junho do ano passado, mostrando que o país vai voltando à normalidade e que, se Deus quiser, nós vamos colher bons frutos ainda este ano, em que pese a”, diz o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP).A vice-líder do governo no Congresso, deputada Bia Kicis (PSL-DF), acrescenta que “o Brasil, hoje, tem conseguido se destacar com relação ao resto do mundo, até mesmo diante da Bolsa de Valores, dando resultado altamente positivo”. Ela lembra que, “com o, as pessoas desempregadas têm sido assistidas” e que os R$ 600 do auxílio emergencial “têm movimentado a economia”.“Nós ficamos muito felizes ao ver que, quando temos um homem da estatura do ministro Paulo Guedes, do seu conhecimento, da sua sabedoria, para dirigir a política econômica do país num momento tão complicado, num momento de tantas, num momento tão difícil para todo o planeta. O Brasil, então, destaca-se na política econômica”, afirma.Na avaliação de congressistas, para as pretensões do governo se concretizarem, será importante que Bolsonaro mantenha uma postura mais conciliadora. Há algum tempo, o presidente deixou de fazerao Congresso Nacional e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).Na semana passada, por exemplo, ele não teceu nenhum comentário sobre asde Gilmar Mendes, que reclamou da militarização do Ministério da Saúde e destacou que a atual ocupação interina feita por um militar, o general Eduardo Pazuello, não condiz com os requisitos técnicos do cargo.O magistrado ainda opinou que o Exército está se associando a um “genocídio” pela falta de ação da Saúde para combater a COVID-19.“Nós percebemos com alegria que, nos últimos tempos, Bolsonaro melhorou a relação com os Poderes e com os próprios partidos. Isso é muito bom, pois é preciso somar forças para enfrentar a pandemia e recuperar ado Brasil. Nós temos que evitar brigas, pois elas não constroem nada. Podemos e devemos divergir, mas com briga, não vamos a lugar nenhum. Com ódio e raiva, ninguém cresce”, opina o deputado Darci de Matos (PSD-SC).Para o parlamentar, em um ambiente mais, será possível que o Planalto avance com a agenda de reformas estruturais e com a carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).“Eu tenho a convicção de que ele retorna dando prioridade à reforma tributária, que o governo deve mandar logo para a Câmara, e também aos processos dee concessões. Será um trabalho para criar, de verdade, condições para recuperar a nossa economia, e Bolsonaro terá odos deputados. Já vimos o compromisso desse governo graças a todos os recursos disponibilizados para estados e municípios combaterem a pandemia”, comenta.