Bolsonaro anuncia visita a Vale do Ribeira e ao Porto de Santos, SP

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que visitará o Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo, em agosto, e o Porto de Santos, no litoral paulista, sem informar a data.



Segundo o presidente, o Executivo passará a inaugurar novas obras de infraestrutura pelo menos dois dias na semana. Entre as promessas feitas durante a transmissão semanal ao vivo, Bolsonaro afirmou que a Ferrovia Norte-Sul ficará pronta no próximo ano, que irá entregar títulos da reforma agrária "brevemente" e que irá "jogar pesado contra a destruição de empregos".