MP de Contas pede afastamento de Fabio Wajngarten por ocultar gastos com publicidade

Fabio Wajngarten é o secretário de Comunicação Social da Presidência da República (foto: Carolina Antunes/PR) afastamento do secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten. O pedido foi realizado ao ministro Vital do Rêgo. O subprocurador-geral do Ministério Público Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU), odode Comunicação Social da Presidência da República,. O pedido foi realizado ao ministro Vital do Rêgo.





A solicitação estaria baseada no fato de que há meses a Secretaria de Comunicação (Secom) vem ocultando os gastos com publicidade na internet por parte do governo. As limitações no acesso as informações estariam concentradas na gestão do presidente Jair Bolsonaro.









"Como já explicado anteriormente à mídia em geral, a Secom, por meio de uma agência de publicidade, contrata a plataforma Google Ads, que apresenta os anúncios ao público definido na campanha e cobra cada vez que ele clica na peça digital", afirmou Wajngarten.