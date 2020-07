Bolsonaro assiste a live de Lacombe, Caio Coppola e Alexandre Garcia

AM

Bolsonaro publicou a imagem em forma de 'convite' chamando seus seguidores e apoiadores para assistir a transmissão (foto: Redes Socias/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou em suas redes sociais uma foto assistindo à “SuperLive” promovida pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe, com a participação de Caio Coppola, comentarista da CNN, e do jornalista Alexandre Garcia, colunista do jornal Estado de Minas. postou em suas redes sociais uma foto assistindo à “” promovida pelocom a participação decomentarista da CNN, e do, colunista do jornal Estado de Minas.

Bolsonaro publicou a imagem em forma de “convite”, chamando seus seguidores e apoiadores para assistir à transmissão.





A “SuperLive” promove um debate sobre política. Lacombe e os convidados conversaram sobre diversos assuntos, entre eles o conservadorismo na política.





Lacombe, que pediu demissão da Band após ser “censurado pela emissora”, anunciou a transmissão como um "encontro de três gerações".





A transmissão bateu recordes na plataforma do Youtube. A live chegou até 100 mil usuários simultâneos e o canal do apresentador já supera 700 mil inscritos em poucos dias. A estreia foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa