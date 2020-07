Bolsonaro: movimentos sociais protocolam pedido de impeachment

Aproximadamente 150 pessoas, nesta quarta-feira (14/7), um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Já são ao menos 45 pedidos deprotocolados contra o presidente do Brasil.O pedido é organizado por 40 entidades sindicais e associações, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e odos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).Mais cedo, oinstalou cruzes no gramado da Esplanada dos Ministérios em memória às quase 70 mil vítimas do novo coronavírus no Brasil. O ato acontece nesta terça-feira (14/7) e é um protesto contra a política de enfrentamento da pandemia pelo governo Jair Bolsonaro.“Bolsonaro trata a pandemia com descaso e até zomba das mortes, dizendo que não é coveiro, e para piorar, o Brasil, que ainda não tem um ministro da Saúde há mais de dois meses, é considerado o pior gestor da crisedo mundo”, disse o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre.também foi assinado pelo cantor Chico Buarque, a jurista Deborah Duprat, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande, o economista Bresser-Pereira, o humorista Gregorio Duvivier, entre outros.