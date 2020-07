Em artigo, Decotelli admite 'soberba': 'preciso reconhecer meus erros'

No artigo, ele também não escondeu a decepção com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que negou qualquer vínculo docente entre ele e a instituição . "Dou aulas na FGV desde 1986. Meus 40 mil alunos de cerca de 1,3 mil turmas estão aí para testemunhar", disse, afirmando, em seguida, que sempre recebeu excelentes avaliações de seus alunos e que isso "vale mais do que os discursos politicamente motivados por algumas instituições." Declarou, ainda que a atitude da FGV de negar o vínculo foi "inexplicável e pusilânime."O ex-ministro classificou todo ocomo um "agressivo questionamento de sua história", em que "todos os anos de estudo e de horas em sala de aula foram jogadosno lixo, sem que pudesse se defender."Por fim,dizendo que lamenta "não ter a oportunidade de colaborar para a transformação da Educação do Brasil" e que encerrará a carreira como professor.