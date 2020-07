Major Olimpio sobre flerte de Bolsonaro com PSL: 'Deu vontade de vomitar'

Major Olimpio não concorda com a reaproximação entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro (foto: Filipe Araújo/ Estadão Conteúdo) Major Olimpio (PSL-SP) ameaçou deixar o PSL caso o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reaproxime da legenda para ampliar sua base. Por meio de mensagem publicada em uma rede social, o parlamentar afirmou que sentiu “vontade de vomitar” ao saber do telefonema de Bolsonaro para o presidente do PSL, Luciano Bivar, há duas semanas. O senador(PSL-SP) ameaçou deixar ocaso o presidente(sem partido) se reaproxime da legenda para ampliar sua base. Por meio de mensagem publicada em uma rede social, o parlamentar afirmou que sentiu “vontade de vomitar” ao saber do telefonema de Bolsonaro para o presidente do PSL, Luciano Bivar, há duas semanas.









O senador ainda postou um recado, no post seguinte, com o tradicional slogan usado contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), durante seu processo de Impeachment, adaptando o “tchau, querida” para “tchau, queridos”, numa menção a deixar a sigla caso Bolsonaro volte.





Eu disse no grupo de parlamentares do PSL: se isto acontecer, sentirei muita saudade do partido. TCHAU QUERIDOS! %u2014 Major Olimpio (@majorolimpio) July 11, 2020







Reaproximação de Bolsonaro





Jair Bolsonaro foi eleito presidente do PSL, mas rompeu e se desfiliou da legenda em 23 de novembro do ano passado, para criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Na ocasião, ele chegou a dizer a um apoiador para “esquecer” Luciano Bivar, presidente do PSL pois ele estaria “queimado para caramba”.





A reaproximação foi selada com um telefonema de Bolsonaro para Bivar, há duas semanas. A conversa entre eles foi rápida, mas cordial. Antes disso, o partido já havia acenado ao presidente com a retirada de Joice Hasselmann (PSL-SP), opositora de Bolsonaro, da liderança da sigla na Câmara dos Deputados.





Em troca, como garantia para ampliar sua base no Congresso, o Planalto ofereceu cargos ao PSL, como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Eletrosul e o Banco da Amazônia.



Dirigentes do partido informaram que os cargos não foram aceitos e que a reaproximação com Bolsonaro ocorre por “afinidade de pautas”.

