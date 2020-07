Em vídeo exclusivo enviado pela assessoria do político ao, Aureliano classifica a decisão do Ministério de Minas e Energia executada pela Petrobrás como desrespeitosa e ignorante.

Filho de Aureliano Chaves reage à retirada do nome do pai da termelétrica de Ibirité https://t.co/Th8y7U7w7G pic.twitter.com/QrZNMW5mm5 — Estado de Minas (@em_com) July 12, 2020

“A justificativa para a alteração do nome da usina é uma ignorância, digna de quem não conhece a história do Brasil. Vários prédios públicos levam seu nome pelo estado de Minas Gerais. Meu pai foi um homem público honrado, respeitado e reconhecido no país. Ocupou todos os cargos importantes da República. Era um homem que tratava a todos com respeito”, disse Aureliano.