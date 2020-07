Ministro da Educação defende que pais devem causar dor a filhos e que o 'homem aponta o caminho' da família'

Vídeos do pastor evangélico Milton Ribeiro , novo, defendendo que pais devem causar dor a seus filhos e que o ‘homem aponta o caminho que a família vai’ viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira, logo após o anúncio de seu nome para a pasta.

Pastor evangélico Milton Ribeiro, novo ministro da Educação do governo Bolsonaro

Em uma das pregações do pastor, ele afirma que, durante a educação das crianças, elas devem sofrer castigos físicos por seus pais.

“Talvez uma porcentagem de crianças muito pequena, de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim: devem sentir dor.”

É o que pensa o novo ministro da Educação Milton Ribeiro sobre criança indisciplinada e os métodos de educação:

- Nada de meios justos e métodos suaves

- Deve haver rigor e severidade

- Deve sentir dor pic.twitter.com/mdTY2ysVaP %u2014 Ricardo Alvarez (@_ricardoalva) July 11, 2020

De acordo com o art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente , ‘a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidadosou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto’.