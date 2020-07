Bolsonaro elogia a sua forma de combate ao coronavírus: 'Nenhum país do mundo fez como o Brasil'

Bolsonaro diz que 'preservou vidas e empregos sem propagar o pânico' (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)













Auxílio Emergencial - que teve o valor foi definido pela Câmara dos Deputados - aos desempregados e informais. O presidente também disse que ‘nenhum país do mundo fez como o Brasil’ na gestão da crise causada pelo novo coronavírus, que já fez mais de 66 mil vítimas no país . Na visão de Bolsonaro, o governo ‘preservou vidas e empregos sem propagar o pânico’, destacando o pagamento do- que teve o valor foi definido pela Câmara dos Deputados - aos desempregados e informais.





“Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico, que também leva a depressão e mortes. Sempre disse que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior que o próprio vírus”, disse o presidente.





Além dos mais de 66 mil mortos por causa do coronavírus, o Brasil já contabilizou 1.668.589 casos confirmados da doença.

O presidente(sem partido) utilizou as redes sociais na manhã desta quarta-feira para fazer um balanço da gestão da crise da pandemia do novo coronavírus pelo governo federal. Bolsonaro disse que agiu em defesa das vidas e empregos ‘sem propagar o pânico’ e voltou a defender o uso dano combate à doença, mesmo sem comprovação científica da eficácia do medicamento.