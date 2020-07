Moro sobre Bolsonaro estar com COVID-19: 'Só cabe desejar a ele plena recuperação'

(foto: AFP) Sérgio Moro utilizou sua conta no Twitter para desejar “plena recuperação” ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que testou positivo para COVID-19 na manhã desta terça-feira. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Públicautilizou sua conta nopara desejar “plena recuperação” ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que testou positivo para COVID-19 na manhã desta terça-feira.







Sobre a informação de que o Presidente testou positivo para Covid19, só cabe desejar a ele plena recuperação. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) July 7, 2020





Ao anunciar o resultado do exame, no fim da manhã desta terça-feira (7), o presidente afirmou ter sentido uma melhora em seu quadro após ter iniciado tratamento utilizando hidroxicloroquina, azitromicina e outros medicamentos. Nenhum deles tem eficácia comprovada no combate ao vírus.



"Estou bem, estou normal, em comparação a ontem, estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei", disse o presidente.