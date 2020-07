Câmara de BH vota nesta segunda-feira se homenageia Bolsonaro

(foto: Mila Milowski/Câmara Municipal de Belo Horizonte; Marcos Corrêa/Presidência da República) Câmara Municipal de Belo Horizonte votará na tarde desta segunda-feira, durante reunião ordinária, se vai homenagear o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) por “atuação exemplar e valorosa na prestação de socorro e auxílio às vítimas da pandemia do coronavírus em todo o território nacional”. A moção de aplausos foi proposta pelo vereador Jair Di Gregório (PSD), que contraiu a COVID-19 em março deste ano e chegou a ficar internado. Ele já está curado da doença e participa normalmente das atividades presenciais. votará na tarde desta segunda-feira, durante reunião ordinária, se vaio presidente da República(sem partido) por “atuação exemplar e valorosa na prestação de socorro e auxílio às vítimas da pandemia do coronavírus em todo o território nacional”. A moção de aplausos foi proposta pelo vereador Jair Di Gregório (PSD), que contraiu a COVID-19 em março deste ano e chegou a ficar internado. Ele já está curado da doença e participa normalmente das atividades presenciais.









Porém, a moção de aplausos a Bolsonaro teve que ser incluída em pauta por ter sido impugnada na época da proposição, no final de maio. A moção foi assinada pelos vereadores Catatau do Povo (PSD), Fernando Luiz (Avante), Orlei (PSD), Pedrão do Depósito (Cidadania) e Wesley Autoescola (Pros).





De acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados nesse domingo, o Brasil contabiliza 64.867 mortes por coronavírus. Desses, 1.201 foram em Minas Gerais e 176 em BH. Ainda segundo os números do governo, o estado contabiliza 58.283 casos confirmados, enquanto a capital mineira tem 7.890 registros.