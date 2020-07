Bolsonaro volta a defender hidroxicloroquina contra coronavírus

“Estamos tendo notícias, inclusive também cada vez mais não só no Brasil como no mundo, o tratamento precoce via hidroxicloroquina tem surtido efeito. Então nós apelamos àqueles ainda que resistem no tocante a esse protocolo, que como é um protocolo, é algo oficial, que realmente entendo que a única prevenção, o único tratamento que temos é a hidroxicloroquina enquanto não chega a vacina”, apontou o presidente.

Bolsonaro completou que o país se aliou à Inglaterra e a outros países com U$ 100 milhões na busca pela vacina. Ele lamentou os óbitos na região provocados pelo fenômeno e se colocou à disposição do governo local.



"Passamos por alguns pontos que foram atingidos por esse ciclone. Realmente é uma imagem triste. Somos solidários também aos familiares que perderam seus parentes. Vim acompanhado do Marinho e do secretário de defesa civil. Já estamos trabalhando mas agora de forma mais integrada se colocar à disposição do governador e dos prefeitos para recuperar e mitigar os problemas ocasionados por esse ciclone. O mundo todo foi atingido, o Brasil não ficou de fora.”



O presidente concluiu dizendo que o governo “respeita a Constituição” acima de tudo. “Nós quebramos paradigmas. Encontramos um Brasil com sério problemas econômicos, financeiros, ético e moral. É um governo que respeita a Constituição acima de tudo, e ninguém pode falar uma só palavra que porventura venha a dizer que estamos fazendo o contrário. Respeitamos a liberdade de expressão, que é um dos pilares da democracia, respeitamos os poderes. Agora, temos dificuldades sim porque o governo passou a trabalhar de forma diferente de anteriores”, declarou.