Eduardo Bolsonaro posta ultrassom e diz que filha faz 'arminha com as mãos'

(foto: Reprodução/Twitter)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou em sua página da rede social Twitter uma imagem doda sua primeira filha, Geórgia, com a sua esposa, a psicóloga Heloísa Wolf. "Na foto, ela já tenta fazer o sinalzinho de arminha com as mãos na frente do rostinho", brinca oO gesto de arma com as mãos é feito constantemente pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e apoiadores. No fim do ano passado, Heloísa sofreu um aborto espontâneo na nona semana de gestação.