Mário Frias faz primeiras demissões na Secretaria Especial da Cultura

Perfil dos exonerados

O cinema nacional vive uma crise sem precedentes desde que o presidente(sem partido) assumiu a Presidência da República. Desde o início do governo, com o troca-troca de secretários da Cultura , com a extinção do ministério da Cultura extinto e encampado pelo Ministério do Turismo -, o setor audiovisual tem sofrido com falta de políticas públicas para a área cultural.Nesta quinta-feira, osofreu mais uma baixa com a exoneração de Heber Trigueiro, do cargo de secretário nacional do Audiovisual.o Secretário especial da Cultura, Mário Frias, exonerou também nesta data, em ato publicado no Diário Oficial da União, o secretário de Difusão e Infaestrutura Cultural, Caio Kitade.Os dois colaboradores haviam sido nomeados pela ex-secretária Regina Duarte , que deixou o cargo no dia 20 de maio, depois de pouco mais de dois meses na função de Secretária especial da Cultura.Heber Trigueiro é servidor de carreira da hoje Secretaria de Cultura desde 2011, com atuação também na iniciativa privada como roteirista, produtor e montador de cinema.Trigueiro foi o quarto nome a comandar o setor de audiovisuais no governo de Jair Bolsonaro. Além de Katiane Gouvêa, já passaram pelo órgão o produtor Ricardo Rihan e o biógrafo de Alexandre Frota e produtor, Pedro Peixoto.Caio Kitade também é servidor de carreira do governo federal desde 2009. Ele já atuou no Ministério da Economia, por meio da Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda.Ex-servidor público da Prefeitura de São Paulo, formado em Psicologia, com especialização em marketing, Kitade não apresentava nenhuma experiência prévia no setor de Cultura.