Decotelli relata racismo de professora com filha: 'Você é negra, que negócio é esse de ser médica?'

O ‘futuro’ ministro da Educação,, foi ‘sabatinado’ pela imprensa na noite desta segunda-feira, após sair de uma reunião com o presidente. Com postura bem diferente de seu antecessor, Abraham Weintraub , Decotelli apresentou postura polida diante dos jornalistas e, entre várias respostas sobre supostas irregularidades em seu currículo , relatou um caso desofrido por sua filha.

“Minha filha mais velha tem 44 anos. É uma médica que teve muito esforço de trabalhar. Quando ela, no colégio, com 11 anos, foi perguntada pela professora o que queria ser na vida, disse: ‘Professora, eu quero ser médica’. A professora disse: ‘O quê? Mas você é negra, que negócio é esse de ser médica? Você sendo enfermeira já estará muito bom!’”, relatou Carlos Decotelli.





De acordo com ele, a filha, hoje médica com pós-graduação, ficou traumatizada com o episódio. Decotelli destacou o fato dela ser muito bem sucedida na carreira e falou sobre a ‘covardia operacional’ existente no Brasil.





“Agora você imagina a covardia operacional de se ter um Brasil em que se agride uma criança. Minha filha ficou traumatizada. Eu fui ao colégio e não agredi a professora. Transformei aquela agressão da professora para minha filhinha em um desafio para que ela pudesse ter do preconceito e do racismo, a forma de reagir. Ela hoje é uma médica, doutora e pesquisadora nos Estados Unidos, fez mestrado de saúde pública na Fiocruz. A única com notas A em todos os níveis”.