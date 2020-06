'Bolsonaro deu todas as condições' contra coronavírus, diz Lorenzoni

Ministro Onyx Lorenzoni (foto: Flickr)

Deus sabe o que faz.

Presidente @jairbolsonaro deu todas as condições para o enfrentamento da pandemia Imagina se não tivéssemos feito o que fizemos em 2019?

Bom dia a todos. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/kK7gLqpm6N %u2014 Onyx Lorenzoni %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@onyxlorenzoni) June 28, 2020

O ministro da Cidadania Onyx Lorezoni (DEM) avaliou umsobre a repercussão dadonovono Brasil. Ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro "deu todas as condições" para que o país enfrentasse a pandemia. O ministro postou em suas redes sociais trecho da entrevista que concedeu à RecordTV.De acordo com Onyx, o Brasil tem “uma das menores taxas do mundo” em se tratando de contágio. Não é o que afirma uma das mais respeitadas instituições científicas do mundo, aA universidade apontou que o avanço do coronavírus no Brasil indicava, no começo de maio, taxa de contágio de 2,81; a mais alta entre 48 países analisados.



De lá pra cá, a situação do país só tem piorado. Nquele momento, o número de contagiados pela COVID-19 era de 91.589 e os óbitos chegavam a 6.329.

Economia

De acordo com os últimos dados, o Brasil acumula 1.313.667 casos confirmados da doença, com 57 mil mortes causadas por coronavírus.Onyx fez a afirmação, de que o país tem a menor taxa de contaminação do mundo, na comparação entre Brasil e Bélgica - Brasil passa Bélgica e é o 6º em número de mortos por COVID-19, em 6 de maio

Lorenzoni citou também dados positivos do desempenho da economia brasileira em 2019. Falhas em dados econômicos divulgados pelo governo federal e apontadas por reportagem do Financial Times contradizem o ministro.



Segundo a reportagem, as revisões “levantaram dúvida pela primeira vez sobre os dados brasileiros, vistos por muito tempo como um exemplo de transparência entre as nações emergentes”.