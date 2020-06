Zema esclarece vídeo sobre calamidade que voltou a viralizar na internet

(foto: Reprodução/Facebook Romeu Zema)



estado de calamidade pública viralizou nas redes sociais nessa semana. No entanto, o chefe do Executivo estadual esclareceu em suas redes sociais que o material foi gravado em março, quando foi publicado o decreto. Um vídeo em que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) anunciaviralizou nas redes sociais nessa semana. No entanto, o chefe do Executivo estadual esclareceu em suas redes sociais que o material foi gravado em março,









“A recomendação atual, do Comitê da COVID-19, é que as macrorregiões de Saúde: Leste do Sul, Norte e Sul sigam os protocolos da onda branca do Plano Minas Consciente. As outras 11 macrorregiões do Estado devem abrir somente serviços essenciais, de acordo com os protocolos da onda verde”, atualizou o governador.