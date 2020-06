Ato virtual #StopBolsonaroMundial lidera rede social no Brasil

Um ato virtual #StopBolsonaroMundial ocupa o topo dos trendings Brasil no Twitter neste domingo.



O protesto movimenta a rede social no exterior. O movimento on line é acompanhado por manifestações públicas em vários países, como Portugal e Alemanha.



Em São Paulo, está programado um ato Fora Bolsonaro e Mourão hoje, a partir das 14 horas, no vão do Masp, na Avenida Paulista.