Nelson Missias se prepara para deixar presidência do TJMG: 'Despedida e agradecimento'

Desembargador Nelson Missias, presidente do TJMG (foto: Robert Leal/TJMG)



O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Grais, desembargador, se prepara para deixar o cargo e já se despediu da sua equipe de trabalho nesta quinta-feira. O mandato de Missias se encerra no fim deste mês, quando dará lugar a Gilson Soares Lemes, eleito em abril

“O momento é de despedida, mas também de agradecimento. Os últimos dois anos se revelaram uma caminhada de muito sucesso, realizada com respeito a todos e com uma harmonia rara de se ver entre membros da direção e também entre as equipes. Em equipe, realizamos mais e melhor. Isso permitiu importantes avanços, em diversos setores, como na área de informatização e conciliação”, disse o presidente.





O desembargador ressaltou que a área de comunicação foi pensada de maneira estratégica para que as ações do Judiciário pudessem alcançar um número maior de pessoas. Como exemplo positivo de sua gestão, citou o convênio com a Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), que permite a reprodução das notícias dos canais do TJMG para emissoras de rádio e TV de todo o estado.





Ele falou, ainda, sobre as dificuldades enfrentadas em razão da pandemia de COVID-19.







Durante despedida de Missias, presentes não respeitaram o distanciamento social (foto: Robert Leal/TJMG)

“Estamos agora diante de uma pandemia, e posso afirmar a vocês que não conseguiríamos enfrentá-la, com a altivez com que a estamos enfrentando, se não fosse o trabalho que fizemos nos últimos dois anos, especialmente o realizado pela área de TI. Por isso, diante do que construímos, saio daqui realizado”, declarou.

Próximo mandato

Gilson Soares Lemes assumirá a presidência do Tribunal.



Em 1º de julho, o desembargadorassumirá a presidência do Tribunal. Lemes foi eleito em 16 de abril deste ano e fica no cargo até 2022. Nelson Missias pediu aos membros de sua equipe de trabalho que demonstrem a mesma dedicação durante a gestão de seu sucessor.



Nelson Missias pediu dedicação na gestão de seu sucessor, Gilson Lemes (foto: Robert Leal/TJMG)

‘Peço-lhes que deem ao desembargador Gilson Soares Lemes, presidente eleito do TJMG, a mesma dedicação. Trata-se de um magistrado preparado, que sabe a dimensão dessa instituição e será bem-sucedido em sua missão. Ele e os demais eleitos para a próxima gestão são pessoas maduras e preparadas’, elogiou.

Sem distanciamento

O discurso de Nelson Missias foi realizado em durante a reunião na qual estavam presentes juízes e membros do Comitê Executivo de Gestão Institucional do TJMG. Apesar de todos usarem máscaras, os presentes não respeitaram o distanciamento social recomendado pelos órgãos de saúde para evitar a disseminação do coronavírus.



Assentados à mesa, todos se colocaram bem próximos uns dos outros.