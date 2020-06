Vereador social cristão é flagrado cheirando calcinha em sessão oficial

Vereador aparece em videoconferência manipulando e cheirando calcinha durante fala de colega vereadora, em Bragança Paulista (foto: YouTube/Reprodução)

O vereadorde, foi flagrado em, durante sessão oficial,umadurante o pronunciamento de uma colega, a tambémO vídeo ganhou força nas redes sociais nas últimas horas, mas o registro foi realizado durante a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bragança Paulista, realizada na tarde da terça-feira (23/6), que é transmitida ao vivo pelo

Ao contrário dos colegas, ele não estava em sua residência, mas no gabinete oficial de seu mandato. Em entrevista ao G1, o vereador, também conhecido como Ditinho Bueno, alegou ter sido uma infelicidade a transmissão, por ter achado que havia desligado câmera e microfone enquanto verificava um presente recebido por um amigo, a respeito do que classificou como "piada interna". "Eu usava uma camiseta rosa e, para brincar, um amigo me mandou essa calcinha. Era um item desses de sexy shop, que é comestível. Por isso cheirei. Eu tenho família. Isso era só uma piada que, por ingenuidade minha, virou pública", disse ao portal da Globo.

O movimento foi registrado enquanto Fabiana Alessandri (PSD), colega de mandato de Ditinho, abordava uma questão ambiental sobre corte de árvores na região. Apesar do vereador acreditar não ter sido desrespeitoso, iniciativas como a do PSOL de Bragança Paulista já se mobilizam para pedir até a cassação do mandato do vereador. "O vídeo não deixa dúvidas: trata-se de uma ação desrespeitosa,machista,misogina e sexista!!! Ainda mais pelo fato de que uma vereadora (Fabiana Alessandri) estava falando, durante o momento em que o vereador coloca a calcinha no rosto", afirmou o partido em postagem pública. A vereadora em questão ainda não se pronunciou em suas redes sociais.

O período de isolamento físico tem gerado controvérsias e esse não é o primeiro agente público que se viu no centro de polêmicas. Em maio, um vereador do Recife foi flagrado tomando banho durante videoconferência da sessão oficial da Câmara Municial. Amaro Cipriani (PP) é idoso e também disse ter tido dificuldades em desligar a câmera do computador de casa. Diferentemente do caso de Bragança Paulista, no entanto, a sessão era fechada para vereadores, sem transmissão direta para o público e o vídeo foi vazado ao público após o fim da reunião.