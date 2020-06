Mandetta critica polarização Bolsonaro x Lula: 'Está levando a gente para o buraco'

O ex-ministro da Saúde,, voltou a abordar o assunto ‘eleições’ nesta terça-feira. Visto comoà presidência em, depois do protagonismo político que assumiu no combate ao coronavírus enquanto ocupava o posto de ministro da Saúde , ele criticou a polarização política brasileira.

Na última sexta-feira, Mandetta já havia respondido sobre sua eventual participação no pleito de 2022, inclusive em uma chapa com o também ex-minstro da Justiça, Sergio Moro.

“Política é destino. Não adianta você querer fazer acontecer as coisas porque você querer. Acho que a gente tem dever como cidadão, tanto eu quanto Moro, de dialogar com a sociedade brasileira e, mas de fortalecer a democracia brasileira, ou como cidadão com certeza eu vou participar nas eleições de 2022”, declarou em entrevista à AFP