Apoiador de Bolsonaro vai à PF prestar depoimento e acaba preso

“Amanhã vou depois na polícia federal às 10 horas da manhã pois recebi uma carta de intimação da qual não sei o que se trata mas a verdade deve prevalecer sempre doa a quem doer”. Este é o conteúdo da última publicação no Twitter do bolsonarista, antes dele ser, nesta terça-feira, em Brasília.

De preto, no centro da foto, 'Daniel Ativista' pede o fechamento do STF e do Congresso Nacional

Conhecido como ‘’, o apoiador do presidentefoi intimado para prestar depoimento no inquérito que apura o. E por lá ficou. Havia contra Daniel um mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal.Segundo informações do site Congresso em Foco, outro bolsonarista aguardado para prestar esclarecimentos é o blogueiro, criador do blog Terça Livre. Ainda não se sabe se existe mandado de prisão contra Allan.