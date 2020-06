Ex-advogado de Flávio Bolsonaro e alvo da Operação Anjo é exonerado da Alerj

Luís Gustavo Botto Maia é acusado de tentar atrapalhar as investigações do MP

Um dos alvos da Operação Anjo , oLuís Gustavo Botto Maia foi exonerado do cargo quena Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta terça-feira (23/6). A decisão estáno Diário Oficial.

Luís Gustavo estavano gabinete do deputado estadual Renato Zeca (sem partido). De acordo com a investigação do Ministério Público Federal (MPF), o, que trabalhava com Flávio Bolsonaro (Republicanos) na época em que ele era deputado, destruiu provas e tentou enganar os promotores e a Justiça no esquema da "rachadinha" envolvendo oe o ex-assessor Fabrício Queiroz, preso em Atibaia (SP) na última quinta-feira (18).