Frederick Wassef será afastado da defesa de Flávio Bolsonaro

(foto: Reprodução/TV Globo) O presidente Jair Bolsonaro decidiu seguir o conselho de amigos e manter distância do advogado Frederick Wassef. Isso significa inclusive buscar um novo advogado para Flávio.









O filho 01 está em busca de um bom profissional da área criminal no Rio de Janeiro e pretende fechar o nome até segunda-feira, para não virar mais uma semana com a sombra da casa de seu advogado pairando no processo. Resta saber se o afastamento será suficiente para convencer os investigadores. Wassef até agora não apresentou uma versão para a presença de Queiroz na sua propriedade.