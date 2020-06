Carlos Bolsonaro acusa Maia de fake news após indicar Joice para cargo na Câmara

Carlos Bolsonaro é vereador da cidade do Rio de Janeiro (foto: Renan Ortiz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro) Rio de Janeiro e filho do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), Carlos Bolsonaro (Republicanos) criticou a indicação da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) para a chefia da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. A parlamentar foi colocada no cargo pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acusado de fake news por parte de Carlos com essa nomeação. Vereador da cidade doe filho do presidente da(sem partido),(Republicanos) criticou a indicação da deputada federal(PSL-SP) para a chefia dada. A parlamentar foi colocada no cargo pelo presidente da Casa,(DEM-RJ), acusado de fake news por parte de Carlos com essa nomeação.





Maia fazendo fakenews, colocando a fazedora de fakenews confessa no comando da comunicação da câmara e não dá um pio para defender a instituição que preside diante dos flagrantes atos inconstitucionais. Se criticar ele chora! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 19, 2020 “Maia fazendo fake news, colocando a fazedora de fake news confessa no comando da comunicação da câmara e não dá um pio para defender a instituição que preside diante dos flagrantes atos inconstitucionais. Se criticar ele chora!”, tuitou o filho do presidente, na manhã desta sexta-feira.









Desde a nomeação, Joice é responsável por veículos como a Rádio Câmara, a Agência Câmara, o Jornal da Câmara, e a TV Câmara. Maia nem Hasselmann se manifestaram sobre as declarações do filho do presidente da República.





Alvo da PF





Carlos Bolsonaro foi considerado pela Polícia Federal (PF), em abril deste ano, articulador de um esquema de fake news, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte é alvo constante de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O vereador se defende e nega que tenha envolvimento com qualquer quadrilha que produza notícias falsas.