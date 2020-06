O ex-ministro da Educação publicou um vídeo com presidente em seu perfil oficial do Twitter (foto: Reprodução)

No vídeo que gravou ao lado do agora ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, o presidente Jair Bolsonaro disse que passa por um momento difícil, disse que não abriu mão dos seus compromissos de campanha e, após dizer que lutará pela liberdade, fará "o que o povo quer".

"É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha estão em pé. E busco implementá-los da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estão ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que oestá passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser", discursou

Agradeço a todos de coração, em especial ao Presidente @jairbolsonaro

O melhor Presidente do Brasil!

LIBERDADE!https://t.co/zYLGh4hntI %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 18, 2020

Como era aguardado, Weintraub saiu do Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, após se envolver em uma série de polêmicas. A permanência no governo começou a se tornar insustentável depois que se tornou pública uma fala de Weintraub durante reunião ministerial na qual ele disse que, se pudesse, prenderia os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).