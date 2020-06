Emanuel, campeão olímpico, é exonerado da Secretaria Especial de Esportes

Saída de Emanuel do governo foi publicada em edição extra do Diário Oficial (foto: AFP PHOTO/BEN STANSAL) Emanuel Rego foi exonerado da Secretaria Especial de Esportes do Governo Federal, nesta segunda-feira (15/6). A exoneração do cargo de secretário nacional de alto rendimento foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Emanuel foi campeão olímpico em Atenas 2004. O ex-jogador de vôlei de praiafoida, nesta segunda-feira (15/6). A exoneração do cargo de secretário nacional de alto rendimento foi publicada em edição extra do Diário Oficial.





A exoneração de Emanuel foi assinada pelo General Braga Netto, ministro da Casa Civil. O nome do substituto ainda não foi anunciado pelo governo.





Histórico





Além do ouro em Atenas, no Jogos de 2004, Emanuel também brilhou em outras competições. Em Londres (2012), o ex-atleta ficou com a prata. Em Pequim (2008), com bronze. Ele também competiu nos Campeonatos Mundiais de Marselha (1999), Rio de Janeiro (2003) e Roma (2011). Nas três ocasiões saiu com medalha de ouro.





*Com informações da Agência Estado