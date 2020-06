Barroso sobre grupo que atacou o STF: 'São muito poucos e irrelevantes'

Luis Roberto Barroso durante entrevista ao programa Roda Viva (foto: Divulgação) Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (15/6), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso comentou os ataques sofridos pela Corte no fim de semana. O ministro disse que não há uma preocupação real já que se trata de um grupo pequeno. "Acho que são muito poucos, e são irrelevantes", afirmou. Em entrevista ao programa, da, na noite desta segunda-feira (15/6), ocomentou os ataques sofridos pela Corte no fim de semana. O ministro disse que não há uma preocupação real já que se trata de um grupo pequeno. "Acho que são muito poucos, e são irrelevantes", afirmou.

%u201CVi com tristeza, com preocupação simbólica, mas com pequena preocupação real. Acho que são muito poucos, e são irrelevantes.

No #RodaViva, o ministro @LRobertoBarroso comenta os recentes ataques de militantes bolsonaristas ao Supremo Tribunal Federal. pic.twitter.com/1rJAVnpzhA %u2014 Roda Viva (@rodaviva) June 16, 2020







O ministro destacou, ainda, que se trata de um grupo que não tem respeito pela dversidade e pela ciência. "A primeira coisa importante é circunscrever este tipo de manifestação a um gueto pré-iluminista. Pessoas que têm muta dificuldade de aceitar o outro, aceitar a diversifidade, aceitar a pluralidade. Mas é um grupo reduzido", explicou. Às 23h, a entrevista com o ministro do Supremo era o assunto mais comentado no Twitter pelos usuários brasileiros.

"Acho ruim e preocupante você começar a povoar cargos no governo com militares. Isso é o que aconteceu na Venezuela, é a 'chavezação': eles começam a se identificar com o governo, com vantagens e privilégios. Isso é um desastre, não pode acontecer." @LRobertoBarroso, no #RodaViva pic.twitter.com/QYhXL3e9nw %u2014 Roda Viva (@rodaviva) June 16, 2020



Na noite de sábado (13/6), integrantes do movimento “300 do Brasil” — liderado pela ativista Sara Winter — apontaram fogos de artifício para o Supremo Tribunal Federal (STF) e gravaram vídeos para distribuir nas redes sociais com ataques aos ministros e ao governador Ibaneis Rocha (MDB).