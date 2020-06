''Olha, eu vou acabar não parando mais aqui'', diz Bolsonaro a apoiadores

(foto: Gabriela Bilo/Estadão Conteúdo)

O presidente Jairse irritou, na manhã desta segunda-feira (15), com os apoiadores que o aguardavam na saída do. O chefe do Executivo costuma cumprimentar e tirar selfies com os simpatizantes e ouvir pedidos e reclamações diariamente. No entanto, se mostrou impaciente com os

Uma das mulheres presentes afirmou ser de Roraima e disse a Bolsonaro que o local “está precisando muito da ajuda dele”. O presidente responde que já havia enviado verbas. “Nós já ajudamos com dinheiro. Mandamos recursos para todos os estados e Roraima foi também. Agora, não sei o porquê, estão transferindo o pessoal doente depara”, criticou.

Outra apoiadora reclamou que viajou de São Paulo para ver o presidente e no domingo foi “impedida de tudo”. “A gente não pode nem ir na igreja. Estava tudo fechado. É um absurdo a gente, como brasileira, ter que passar por isso. Essa pouca vergonha do STF. É inconstitucional proibir a gente de hastear uma bandeira brasileira”, afirmou. “A gente tem esperança no senhor, Bolsonaro”, emendou ela.

O presidente respondeu já impaciente. “O que eu posso te dizer? Foram 30 anos de destruição deste país. Alguém quer que eu resolva em um ano?”, questionou. A uma seguinte apoiadora que se dirigiu a ele pedindo que olhasse para obras de infraestrutura no Riacho Fundo (DF), Bolsonaro disparou: “O mais rápido possível que eu tenho uma agenda cheia”.

"Eu vou ser prefeito"

Enquanto ela falava, Bolsonaro rispidamente rebateu: “Minha senhora, se eu for tratar assunto individualmente do Brasil todo eu vou ser prefeito e não presidente da República”.