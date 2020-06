São Paulo registra atos contra e pró-Bolsonaro; Weintraub vai a protesto em Brasília

Weintraub se encontrou com manifestantes pró-Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios neste domingo (foto: Reprodução)





Weintraub se reuniu com, aproximadamente, 15 manifestantes apoiadores de Bolsonaro, que furaram o bloqueio feito na Esplanada dos Ministérios. O ministro, que não usava máscara, assim como a maioria das pessoas no local, evitou comentar sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF).









contrariaram o decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que determinou o fechamento da Esplanada dos Ministérios neste domingo, por questões de segurança e de saúde pública. Logo de manhã, burlar os bloqueios na Esplanada. Os manifestantesdo governador do Distrito Federal,, que determinou o fechamento da Esplanada dos Ministérios neste domingo, por questões de segurança e de saúde pública. Logo de manhã, um vídeo chegou a circular nas redes sociais . As imagens, produzidas por um manifestante, ‘ensinavam’ os demais apoiadores bolsonaristas a





Em vídeo, apoiador de Bolsonaro orienta os demais sobre como burlar o fechamento da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Sara Winter, ameaça governador do DF nas redes sociais: https://t.co/cf42h4L2fR pic.twitter.com/O4Dxhc5cIl %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 14, 2020 Ibaneis Rocha foi bastante criticada por Sara Winter, ativista líder do grupo “300 do Brasil”, que vem organizando atos pró-governo e contra instituições, como o STF. Winter chamou o governador do Distrito Federal de "projeto de ditador" e chegou a ameaçá-lo. A ação defoi bastante criticada por, ativista líder do grupo, que vem organizando atos pró-governo e contra instituições, como o. Winter chamou o governador do Distrito Federal dee chegou a ameaçá-lo.





"IBANEIS SEU PROJETO DE DITADOR! Revogue agora mesmo esse decreto inconstitucional ou haverá consequências! Se você tirar o direito de ir e vir do povo, tiraremos o seu também! ACORDA BRASIL! Dia 21 ele fará o mesmo, impedirá as manifestações pró Bolsonaro. PRA CIMA DELE, BRASILIA", escreveu Sara.





foi encerrado às 11h20, após negociação com a Polícia Militar do Distrito Federal. Os manifestantes, então, “intervenção militar”. O Palácio do Buriti, residência de Ibaneis, também foi alvo dos bolsonaristas, que criticaram o decreto que determinou o fechamento da Esplanada. O ato na Esplanada, após negociação com a. Os manifestantes, então, foram para o Quartel-General do Exército , onde protestaram contra o STF. Algumas pessoas também pediram. O, residência de Ibaneis, também foi alvo dos bolsonaristas, que criticaram o decreto que determinou o fechamento da Esplanada.





Bolsonaristas se concentraram no QG do Exército, em Brasília, após saírem da Esplanada (foto: SERGIO LIMA / AFP) São Paulo, por sua vez, a Museu de Artes de São Paulo (Masp). O ato, contra o governo de Jair Bolsonaro, durou 1h30min no período da tarde. A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal Gleisi Hoffmann esteve no protesto, que contou com torcidas organizadas, como as do São Paulo e do Palmeiras. Em, por sua vez, a maior parte dos manifestantes se concentraram na Avenida Paulista , em frente ao. O ato, contra o governo de, durouno período da tarde. A presidente doe deputada federalesteve no protesto, que contou com, como as do São Paulo e do Palmeiras.





Grupo pró-democracia se reuniu na Avenida Paulista, em São Paulo (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) Viaduto do Chá, apoiadores do presidente Bolsonaro se reuniram e criticaram bastante o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). O prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), também não escapou das críticas. Dezenas de manifestantes compareceram ao ato. A Polícia Militar de São Paulo não estimou nenhum dos públicos. Já na região do, apoiadores do presidente Bolsonaro se reuniram e criticaram bastante o governador de São Paulo,. O prefeito da capital paulista,, também não escapou das críticas. Dezenas de manifestantes compareceram ao ato. Anão estimou nenhum dos públicos.

